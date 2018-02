Parlamento da Romênia aprova impeachment de presidente

BUCARESTE - O Parlamento da Romênia votou nesta sexta-feira, 6, a favor de destituir o presidente do país, o conservador Traian Basescu, por suposta violação contínua da Constituição, de acordo com a emissora de notícias "Realitatea", a partir de informações da Câmara.

O governo de centro-esquerda do país acusa Basescu de não respeitar a separação de poderes, ignorar a independência judicial e usurpar o papel do Executivo. A população decidirá, por meio de um referendo, se o presidente deve ou não continuar no cargo, o que deve ocorrer no prazo de um mês.

O presidente do Senado, Crin Antonescu, vai ocupar o cargo como interino. Dos 432 senadores e deputados, 258 foram favoráveis ao impeachment, informou Dan Radu Rusanu, senador da União Social Liberal (USL).

Basescu preside a Romênia desde 2004 e nega as acusações.

Comissão Europeia

A Comissão Europeia declarou, por meio de um comunicado publicado nesta sexta-feira, estar "preocupada" com a crise política na Romênia, particularmente com as ações que tendem a limitar a independência da Justiça. A Corte Constitucional romena havia enviado uma advertência, na última segunda-feira, sobre os ataques que sofria por parte do governo.

Com Efe e AFP