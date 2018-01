Parlamento de Israel marca eleição para 28 de janeiro Israel irá realizar eleições gerais em 28 de janeiro, nove meses antes da data em que o atual Parlamento deveria ser dissolvido. Segundo sugerem recentes pesquisas, o belicista Partido Likud, do primeiro-ministro Ariel Sharon, deve ganhar cadeiras e tornar-se o maior partido no Parlamento. O moderado Partido Trabalhista provavelmente perderá assentos. Entretanto, nenhum partido tem uma real chance de conquistar maioria no Parlamento de 120 cadeiras, e o resultado deve obrigar a formação de mais um governo de coalizão entre vários partidos. Giora Pordes, o porta-voz do Parlamento, disse que o comitê responsável pela definição da data escolheu 28 de janeiro, como pretendia Sharon. O primeiro-ministro recentemente dissolveu o Parlamento e concordou com eleições antecipadas depois que o Partido Trabalhista, o seu maior parceiro na coalizão, deixou o governo e ele foi incapaz de formar uma nova coalizão estável com pequenos partidos de extrema-direita. O Parlamento entrará em recesso eleitoral no fim da semana, que será estendido até a eleição, adiantou Pordes.