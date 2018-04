Parlamento de Israel vota e aprova dissolução O Parlamento de Israel votou e aprovou por unanimidade na noite desta segunda-feira a própria dissolução, abrindo caminho para que as eleições sejam antecipadas, possivelmente para janeiro de 2013. Na semana passada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que pediria a dissolução do Parlamento porque a casa não chegava a um acordo para o orçamento de 2013. Na realidade, Netanyahu avalia que suas chances de reeleição são maiores em janeiro do que no final de 2013, uma vez que o prognóstico é que as condições econômicas piorem em Israel.