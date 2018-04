Parlamento de Timor Leste prorroga estado de emergência O Parlamento de Timor Leste prorrogou na quarta-feira, para o dia 23 de fevereiro, o estado de emergência declarado após a tentativa de assassinato que deixou gravemente ferido o presidente do país, José Ramos-Horta. Também na quarta-feira, o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, pediu calma à população. Ramos-Horta foi atingido por tiros disparados por soldados rebeldes na segunda-feira e que Gusmão escapou ileso de um ataque realizado contra o comboio dele no mesmo dia. Alguns analistas disseram que Timor Leste pode sofrer uma nova onda de violência e caos político após o ataque contra Ramos-Horta, no qual morreu o líder rebelde Alfredo Reinado. A Austrália enviou soldados para Dili, nesta semana, a fim de reforçar o aparato de segurança do país e ajudar a manter a paz. "Esse estado de emergência não visa impedir as pessoas de continuarem com suas vidas, mas visa permitir a normalização das coisas", disse Gusmão. "Peço que as pessoas continuem calmas e que obedeçam à lei." O procurador-geral de Timor Leste, Longinhos Monteiro, havia dito antes, também na quarta-feira, que emitiria mandados de prisão para 18 acusados de envolvimento nas tentativas de assassinato do presidente e do premiê. "Hoje, chegamos à conclusão de que emitiremos os mandados", afirmou Monteiro a repórteres, na capital timorense. Centenas de simpatizantes de Reinado --alguns deles chorando, outros gritando "Viva Alfredo"-- reuniram-se na casa dele, em Dili, na quarta-feira, quando seu caixão foi levado até o local. Seguidores dele insistiram em abrir o caixão várias vezes a fim de confirmar que o corpo presente ali pertencia mesmo ao líder rebelde. "Ainda que você esteja morto, seu espírito viverá para sempre e nós continuaremos a sua luta", gritou um homem, enquanto policiais da Organização das Nações Unidas (ONU) vigiavam a área. Soldados australianos continuavam a desembarcar em Dili a fim de ampliar a força internacional de paz e o continente de 1.600 policiais da ONU, que zelam pelo estado de emergência declarado na segunda-feira, pouco depois dos ataques. Ramos-Horta foi levado até Darwin, no norte da Austrália, ainda na segunda-feira para ser submetido a um tratamento de emergência devido aos ferimentos a bala. Os médicos realizaram uma nova cirurgia na quarta-feira. Segundo o cirurgião-chefe da equipe, Phil Carson, a operação revelou que o presidente teria recebido dois tiros, e não três conforme divulgado anteriormente. O médico acrescentou que o paciente teria de passar por outras cirurgias. Carson afirmou ainda que Ramos-Horta ficaria com cicatrizes, mas que se recuperaria totalmente dos ferimentos. MAIS VIOLÊNCIA? Apesar dos temores de que membros pró-Reinado da coalizão governista retirem seu apoio após a morte do líder rebelde, fazendo com que o governo caia, um integrante da coalizão disse não haver sinais de qualquer racha interno. Timor Leste conquistou sua independência da Indonésia em 2002 após um plebiscito patrocinado pela ONU e realizado em 1999, processo esse marcado por uma onda de violência. A Indonésia invadiu a ex-colônia portuguesa em 1975, e vários milhares de timorenses morreram durante a brutal ocupação. (Reportagem adicional de Tito Belo e Telly Nathalia em Dili e Rob Taylor em Canberra)