Parlamento discutirá mudanças econômicas O Parlamento cubano discutirá amanhã as reformas no modelo econômico do país propostas pelo presidente, Raúl Castro. O debate ocorre ao mesmo tempo em que as mudanças começam a ser discutidas entre a população da ilha, durante encontros nas comunidades. As propostas deverão ser aprovadas em abril, no 6.º Congresso do Partido Comunista. A discussão inclui a ampliação do trabalho autônomo, a criação de pequenas e médias empresas, a abertura de cooperativas urbanas e maior espaço para o investimento estrangeiro.