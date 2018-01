Parlamento do Equador aprova emendas que incluem reeleição indefinida

QUITO - A Assembleia Nacional do Equador aprovou na quinta-feira um pacote de emendas constitucionais impulsionadas pelo Executivo, que incluem a possibilidade de se postular à reeleição de maneira indefinida a todos os cargos por voto popular.

Também foi aprovada uma disposição transitória que impede o atual presidente do país, Rafael Correa, de disputar o pleito de 2017, assim como os legisladores que tenham cumprido dois mandatos consecutivos.

As emendas, que geraram uma contundente rejeição nas fileiras da oposição, foram aprovadas por 100 dos 109 constituintes da Assembleia presentes na sessão do plenário, na qual se debateu pela segunda e definitiva ocasião o pacote de emendas.

Após dez horas de debate, a maioria do governista Aliança País, com o apoio de constituintes de grupos aliados, aprovou as emendas que teve poucas dificuldades na discussão, já que apenas oito legisladores de oposição estavam no plenário.

Na discussão, vários legisladores governistas denunciaram ter recebido ligações anônimas ameaçadoras antes da reunião, mas destacaram que esse tipo de intimidação não afetaria o desenvolvimento do debate.

As 16 emendas impulsionadas pelo governo há mais de um ano têm ligação com normativas relacionadas a diversos temas como contratação coletiva no setor público, competências municipais em saúde e educação, e apoio das forças armadas à segurança interna.

No entanto, a emenda sobre reeleição indefinida foi a que agitou a oposição. A Assembleia resolveu a questão com uma disposição transitória apoiada pelo próprio Correa, que impede sua postulação nas eleições de 2017. A oposição, que duvidava da aprovação, a considera uma manobra que permitiria a Correa se candidatar no futuro.

Protestos. Ao saber que a Assembleia havia aprovado as emendas, manifestantes lançaram pedras e derrubaram as cercas colocadas para impedir o acesso ao recinto parlamentar, o que provocou a reação da polícia.

A Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) informou nesta sexta-feira, 4, que ao menos 18 manifestantes foram presos. O Ministério do Interior informou que 13 policiais ficaram feridos ao serem agredidos com pedras e pedaços de madeira.

O jornal El Comercio denunciou que o jornalista Diego Pallero foi agredido por policiais durante os protestos. "A manifestação em rejeição às emendas que acontece próxima à Assembleia Nacional foi violentamente reprimida pela polícia antidisturbios", destacou a Conaie em um comunicado.

Os grupos sociais de oposição anunciaram que as manifestações se manterão de maneira indefinida e não descartaram apresentar processos de inconstitucionalidade contra as emendas aprovadas. /EFE