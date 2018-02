Parlamento do Haiti rejeita novo premiê O Parlamento haitiano rejeitou na segunda-feira a indicação de Ericq Pierre para o cargo de primeiro-ministro, mais de um mês depois dos violentos protestos contra o preço dos alimentos, que derrubaram o gabinete anterior. A indicação de Pierre, ex-consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi derrotada na Câmara por 51-35 votos, com 9 abstenções. Na quarta-feira, Pierre foi aprovado por ampla maioria no Senado. O premiê anterior, Jean Edouard Aléxis, havia sido afastado pelo Senado sob a alegação de ter sido incapaz de estimular uma melhora na produção de alimentos e de reduzir o custo de vida no país mais pobre das Américas. (Reportagem de Joseph Guyler Delva)