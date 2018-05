Parlamento do Iraque se reúne com políticos sunitas O Parlamento do Iraque se reuniu novamente nesta terça-feira após parlamentares apoiados pelos sunitas, da coalizão Iraqiya, finalizarem o boicote às sessões que começaram em dezembro do ano passado, em protesto à ordem de prisão emitida pelo primeiro-ministro Nouri al-Maliki contra o vice-presidente Tariq al-Hashemi. O vice-presidente continua foragido no Curdistão iraquiano, mas os parlamentares sunitas participaram da sessão após os líderes da Iraqiya terem decretado o fim do boicote para aprovar o orçamento do governo deste ano.