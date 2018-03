Parlamento Europeu alerta EUA sobre ação unilateral no Iraque O Parlamento Europeu aprovou resolução nesta quinta-feira pedindo aos EUA que não tomem ação unilateral contra o Iraque e para que as Nações Unidas encontrem solução pacífica para a crise. O Parlamento diz que a ausência de cooperação do Iraque com os inspetores de armas "não justifica uma ação militar". Os legisladores europeus acrescentam que "um ataque preventivo não está de acordo com a lei internacional e com o estatuto das Nações Unidas; e poderia levar a uma crise profunda, envolvendo outros países da região". A resolução ainda apela aos EUA e aos demais membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que explorem todos os meios políticos e diplomáticos a fim de garantir uma solução pacífica. O Parlamento pede também às 15 nações que compõem a União Européia que apóiem propostas de investigação pela Corte Criminal Internacional de acusações contra Saddam Hussein de genocídio e crimes de guerra.