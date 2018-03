Parlamento europeu analisa envio de delegação ao Iraque Membros do Parlamento europeu disseram que estão analisando a possibilidade de enviar uma delegação ao Iraque para conversar com Saddam Hussein, num esforço para evitar a guerra. Elmar Brok, um conservador alemão que preside a comissão de relações exteriores do Parlamento, disse a Hans Blix, chefe da equipe de inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU), que os deputados europeus estão prontos para pedir ao líder iraquiano que aumente sua cooperação com as inspeções. Blix esteve hoje em Bruxelas para relatar aos deputados da União Européia os últimos desdobramentos do trabalho de sua equipe no Iraque. Ele comentou que Saddam precisa cooperar mais com os inspetores, para evitar definitivamente uma guerra com os Estados Unidos. Brok disse que a delegação do Parlamento europeu quer se reunir com Saddam para enviar "uma clara mensagem sobre a necessidade de que ele forneça evidências concretas e críveis de que não possui nem fabrica armas de destruição em massa, e reforçar a importância da cooperação com os inspetores" de armas da ONU. Segundo ele, o Parlamento da UE decidirá sobre o envio da missão depois de 27 de janeiro, quando Blix deverá falar ao Conselho de Segurança da ONU sobre a cooperação iraquiana.