Parlamento Europeu declara o aborto como um direito O aborto "legal, seguro e acessível a todos" foi sancionado hoje como um direito pelo Parlamento Europeu, após uma dura queda de braço entre a centro-direita e a centro-esquerda, depois de ter sido nos anos 70 uma das bandeiras dos movimentos feministas de muitos países do Velho Continente, como Itália e França. Em meio a mil polêmicas, os deputados europeus aprovaram com 280 votos a favor, 240 contra e 28 abstenções a resolução "sobre direitos sexuais e reprodutivos" apresentada pela socialista belga Anne Van Lancker. Em seu artigo 12, o documento afirma que "a fim de salvaguardar a saúde e os direitos reprodutivos femininos, o aborto dever ser legal, seguro e acessível a todos". O informe de Lancker destaca que não de deve incentivar o aborto como método de planejamento familiar e chama a atenção a respeito das contradições existentes em alguns países sobre a forma de encarar questões como anticoncepção e educação sexual. À oposição no Parlamento e à direita européia se alinhou nos últimos dias o jornal dos bispos italianos, o Avvenire, que falou de uma "guerra fulminante" no Parlamento Europeu para "legitimar o aborto em todos os países da União Européia". A linha do "não" foi derrotada na sessão parlamentar de hoje graças aos votos decisivos dos centristas, que se colocaram em sua maioria ao lado da ala da centro-esquerda e dos liberais democratas. O voto hoje aprovado pelo Parlamento Europeu não obriga os governos europeus a seguirem a norma, já que o aborto é um tema que diz respeito unicamente à legislação interna dos países europeus. Apesar de não gerar confrontos idênticos aos que provocava até alguns anos atrás, o tema do aborto é um dos que continuam agitando as águas da sociedade civil européia e que é considerado como uma das questões morais mais importantes da atualidade.