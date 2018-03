Parlamento europeu recebe Le Pen, sob protestos O centro de Bruxelas começa a receber os primeiros manifestantes que estarão concentrados na Place de Louxembourg, no final da tarde, para uma grande manifestação contra o crescimento da extrema-direita na França. Vários deputados de grupos de esquerda e centro-esquerda, como os verdes, socialistas, comunistas e liberais, deixarão o Parlamento para se juntar à manifestação. No mesmo horário, o Parlamento Europeu, no centro de Bruxelas, recebe a visita de um de seus eurodeputados da extrema-direita: Jean-Marie Le Pen, também candidato ao segundo turno das eleições presidenciais francesas. Le Pen dará uma entrevista coletiva à imprensa. Desde cedo, as rádios de Bruxelas falam da manifestação. Vários eurodeputados deram entrevistas e chamaram os cidadãos "para a luta contra a ascensão da extrema-direita". O policiamento foi reforçado em torno do Parlamento, mas nada ostensivo.