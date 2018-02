Parlamento grego inicia debate sobre voto de confiança

O parlamento grego iniciou um debate de três dias sobre uma moção de confiança proposta pelo governo como tentativa de conquistar o apoio de seus próprios legisladores.

O primeiro-ministro Antonis Samaras, líder do partido conservador, que está na metade do seu mandato de quatro anos, deve ganhar o voto de confiança na sexta-feira. Entretanto, ele talvez precise aceitar o pedido da oposição por eleições antecipadas, devido a sua pequena maioria no parlamento.

Nas pesquisas de opinião, os conservadores estão atrás do partido de oposição Syriza, que quer que a Grécia, atingida pela recessão, negocie os termos do pacote de resgate de 240 bilhões de euros recebido da zona do euro e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Inspetores da União Europeia e do FMI estão revisando o pacote de resgate. Fonte: Associated Press.