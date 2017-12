Parlamento haitiano aprova novo gabinete de governo O novo gabinete de governo do Haiti foi aprovado pelo Parlamento do país, abrindo caminho para que o presidente Rene Préval comece seu trabalho para conduzir o país mais pobre do hemisfério a um caminho de paz e estabilidade. Numa votação realizada no fim da noite de quarta-feira, 84 dos 86 deputados haitianos votaram a favor do gabinete composto por 18 ministros. Nas primeiras horas de hoje, o Senado aprovou por unanimidade os ministros indicados por Préval. O primeiro-ministro Edouard Alexis elaborou o programa político aprovado pelo Parlamento. Alexis substituiu Gérard Latortue, que exerceu como primeiro-ministro interino desde que o ex-presidente Jean Bertrand Aristide deixou o país em 2004. Segundo o novo primeiro-ministro, será aplicado um programa de pacificação social a curto prazo, para responder às demandas das camadas mais desamparadas. O novo governo haitiano é composto por integrantes de seis diferentes partidos políticos, refletindo a necessidade de Préval buscar a conciliação no país mais de dois anos depois da deposição de Aristide.