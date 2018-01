Parlamento iraniano dá passo para bloquear inspeções nucleares O parlamento do Irã deu o primeiro passo nesta terça-feira no sentido de bloquear inspeções internacionais nas instalações nucleares iranianas caso o Conselho de Segurança (CS) da ONU imponha sanções contra a República Islâmica. O comitê mais poderoso do parlamento aprovou uma proposta de lei sob a qual o "governo iraniano será obrigado a suspender todas as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) caso o Conselho de Segurança imponha restrições ao país", disse o deputado e porta-voz do Comitê de Política Externa e Segurança Nacional, Kazem Jalali. Caso o parlamento aprove a lei, ela deverá ter seus detalhes discutidos pelo comitê. O texto também precisa passar pelo Conselho de Guardiães para ter validade. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, falhou em convencer o Irã a suspender seu programa de enriquecimento de urânio. O pedido veio dois dias depois de a República Islâmica ignorar um prazo imposto pela ONU para que o país cancele essas atividades - um dos principais processos no desenvolvimento de armamentos atômicos. Segundo Teerã, seu programa de nuclear tem como finalidade a geração de energia.