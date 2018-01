Parlamento iraquiano discute hoje resolução da ONU O Parlamento iraquiano realizará sessão extraordinária a partir das 14h (de Brasília) para discutir uma resposta à resolução das Nações Unidas. A sessão foi convocada pelo presidente Saddam Hussein, um dia após os Ministros da Liga Árabe terem solicitado ao Iraque que coopere com os inspetores de armas da ONU. Fontes disseram que uma reunião de parlamentares, a portas fechadas, deverá ocorrer ainda pela manhã, antes do encontro da tarde. A Assembléia Nacional do Iraque deverá "discutir e estudar a resolução 1441, de 8 de novembro, do Conselho de Segurança, dar uma posição sobre o assunto e apresentar sua conclusão ao Conselho do Comando Revolucionário", disse a TV iraquiana. O Conselho é a maior autoridade no país e é liderado por Saddam Hussein. O Iraque tem até 15 de novembro para concordar com a resolução.