Parlamento iraquiano discutirá resolução da ONU O Parlamento iraquiano foi convocado para discutir a resolução do Conselho de Segurança (CS) da ONU que impõe inspeções irrestritas aos locais onde Bagdá poderia estar produzindo armas de destruição em massa, informou hoje a televisão iraquiana. De acordo com o Conselho, o Iraque tem até o próximo dia 15 para dar uma resposta e os inspetores deverão chegar ao país três dias depois deste prazo. A televisão iraquiana não informou a data da convocatória do Parlamento. "O presidente Saddam Hussein ordenou que o Parlamento se reuna para discutir a resolução 1.441 da ONU, que adote uma decisão e a transfira para o Conselho do Comando da Revolução", informou a tevê. Tal conselho é o órgão supremo do Estado e, na prática, o único que realmente toma decisões.