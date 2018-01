Parlamento iraquiano endossa nomeação de Saddam O Parlamento do Iraque aprovou, por unanimidade, a nomeação do presidente Saddam Hussein para mais um mandato de sete anos. "A sessão de hoje reflete o total apoio do Iraque a seu heróico presidente, em meio à agressiva ameaça norte-americana contra nosso país", disse Sadoun Hammadi durante discurso perante a Assembléia Nacional Iraquiana, da qual é presidente. A aprovação ocorreu poucos dias depois de o Conselho do Comando Revolucionário (CCR), principal órgão decisório iraquiano, ter indicado Saddam para concorrer a um novo mandato. Saddam foi indicado para presidente pela primeira vez em julho de 1979. Desde então, ele assumiu os postos de líder partidário, comandante do Exército e presidente do CCR. Ele também é primeiro-ministro desde 1995.