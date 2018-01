Parlamento israelense aprova governo por 65 votos O Parlamento israelense, a Knesset, aprovou hoje o governo de coalizão do primeiro-ministro Ehud Olmert por 65 votos a favor e 49 contra. O novo Executivo dirigdo por Olmert, do Kadima, é formado por 25 ministros desta legenda, do Partido Trabalhista, do ortodoxo Shas e do Partido dos Aposentados.