Parlamento israelense aprova plano de Sharon O Parlamento israelense aprovou nesta quarta-feira o programa de cortes emergenciais de gastos por 65 votos a favor, 26 contra e sete abstenções. Para entrar em vigor, a proposta ainda terá que ser aprovada em outras duas votações. Os 17 deputados do partido Shas que segunda-feira votaram contra o plano não participaram da nova votação. Em represália ao voto negativo, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon tinha destituído cinco ministros do Shas. O programa de austeridade prevê cortes de um pouco menos de US$ 3 milhões. Segundo o plano, os cortes orçamentários são necessários depois de uma recessão, provocada pela retração econômica mundial e os efeitos de cerca de 20 meses de violência no Oriente Médio. O Shas é contra o projeto já que afeta diretamente os subsídios às famílias de baixa renda e com muitos filhos, que formam o principal apoio eleitoral do Shas.