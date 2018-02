Parlamento italiano aprova retorno da família real Os membros masculinos da família real italiana - proibidos de entrar no país natal desde a Segunda Guerra Mundial - terão finalmente permissão para voltar para casa, depois que o Parlamento retirou o veto constitucional imposto como castigo pelo apoio real ao ditador Benito Mussolini. A Casa de Savóia, exilada por 56 anos, principalmente na Suíça, lutou para derrubar o veto, definindo-o como violação dos direitos humanos. A família renunciou a qualquer pretensão ao trono, e muitos italianos não se sentem incomodados com a volta dos Savóia. "Quero expressar minha alegria e aquela de meu filho por este brilhante sucesso", declarou Victor Emanuel, filho do último rei italiano, Umberto II, à TV estatal italiana, de sua casa de veraneio na ilha francesa da Córsega. "Queremos manifestar nossa profunda e sincera gratidão para com o governo e os deputados e senadores de todos os partidos", afirmou. A votação na Câmara dos Deputados foi a última de quatro votações bem sucedidas - duas em cada instância do Parlamento - necessárias para se fazer uma emenda à Constituição promulgada após a Segunda Guerra. A emenda proíbe que os membros masculinos da Casa de Savóia entrem em território italiano. No entanto, ainda existe uma pequena possibilidade de a permissão cair por terra. Como não foi possível obter a maioria de dois terços no segundo turno de votação no Parlamento, um referendo poderá ser convocado, se nos próximos três meses 500 mil eleitores apresentarem um abaixo-assinado. O referendo também poderá ser convocado se for solicitado por um quinto dos senadores e deputados ou por cinco das 20 assembléias legislativas regionais italianas.