Parlamento italiano não consegue eleger novo presidente O Parlamento italiano falhou em sua primeira tentativa, nesta segunda-feira, de eleger um novo presidente para o país, fato que deve atrasar a posse de Romano Prodi como primeiro-ministro. A contagem de votos ainda está em andamento, mas cerca de 80% já foram contabilizados, não dando mais uma possibilidade matemática de que o processo se reverta à favor de um candidato, já que são necessários dois terços do total dos votos para que o presidente seja eleito. A falha de conseguir a maioria na sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado também mostra a falta de uma base política consolidada de Prodi entre os conservadores. Após dias de negociação, Prodi, que havia ganho as eleições parlamentares no último mês, propôs um candidato de última hora - o senador vitalício e ex-comunista - Giorgio Napolitano. Mas Berlusconi disse que ele e seus aliados ficariam com a sua escolha principal, o braço-direito do ex-premiê, Giann Letta, que foi sub-secretário do Gabinete. Uma nova rodada de votações foi marcada para a próxima terça-feira.