Parlamento italiano não elege presidente na 1ª votação

Na primeira votação, a candidatura do ex-presidente do Senado e ex-líder sindicalista Franco Marini não conseguiu o apoio dos 672 votos necessários para a eleição. O nome de Marini havia conquistado o apoio da centro-direita e da centro-esquerda na noite de quarta-feira.

O Parlamento italiano vai votar novamente nesta tarde, quando a escolha também vai depender do apoio de dois terços dos parlamentares.

Não está claro se o Partido Democrático, de centro-esquerda, liderado por Pier Luigi Bersani, vai manter o apoio a Marini nas próximas duas rodadas de votação. A partir da quarta rodada, o novo presidente pode ser escolhido por maioria absoluta dos votos.

Vai depender do novo presidente tentar formar um novo governo de coalizão na Itália. Caso contrário, será necessária a convocação de novas eleições em julho ou no outono (no hemisfério Norte). A eleição realizada no final de fevereiro não teve um vencedor claro, o que deixou a Itália com um Parlamento dividido. As informações são da Dow Jones.