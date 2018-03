Parlamento japonês aprova envio de tropas ao Iraque O Parlamento japonês aprovou decisão que autoriza o envio de forças para ajudar na reconstrução do Iraque, a despeito das manobras de obstrução por parte dos oposicionistas. A votação representa uma grande vitória para o primeiro-ministro Junichiro Koizumi, que defendeu veementemente o envio de forças de paz ao exterior e uma ampliação do papel do Japão nos assuntos internacionais. A oposição criticou o projeto, dizendo que missões militares, mesmo de paz, poderiam violar a constituição japonesa e põem as tropas do país na linha de fogo.