Parlamento libanês elege pela 5ª vez aliado do Hezbollah Os deputados libaneses reelegeram hoje, por ampla margem, um aliado do Hezbollah para o posto de presidente do Parlamento, sinalizando que as facções políticas do país estariam convergindo para a formação de um governo de unidade nacional. A expectativa é a de que a reeleição de Nabih Berri - será o quinto mandato consecutivo dele como presidente do Parlamento - abra caminho para a formação de um novo governo no decorrer das próximas semanas, depois de uma acirrada disputa eleitoral.