Parlamento palestino pede que Arafat aceite a renúncia de Korei O Parlamento palestino aprovou hoje uma resolução exigindo que Yasser Arafat aceite a renúncia do primeiro-ministro, Ahmed Korei, e de seu gabinete. Incapaz de lidar com a onda de manifestações e seqüestros na região, Korei apresentou sua renúncia no último sábado, mas, até agora, Arafat se recusa a aceitá-la. Segundo alguns ministros palestinos, Korei aceitou manter-se no cargo apenas de maneira interina. Ele teria dita a Arafat que só se manteria no cargo se o líder palestino cedesse mais poderes a ele e seu gabinete para lidar com os problemas de segurança que têm assolado a Faixa de Gaza. Rauhi Fattouh, porta-voz do Conselho Legislativo, disse que o parlamento deverá se reunir na quinta-feira em caráter emergencial para decidir qual o próximo passo. Legisladores já consideram entrar em greve durante um mês para protestar contra a recusa de Arafat. A resolução do parlamento palestino ocorreu no dia seguinte ao ataque, a tiros, contra Nabil Amr, antigo ministro e ferrenho opositor da liderança de Arafat na Autoridade Palestina. Ele ficou gravemente ferido depois que um atirador disparou contra ele da sacada de sua casa. Korei argumenta que o incidente de Nabil é um exemplo da ?profunda crise na segurança? que assola os territórios palestinos. De acordo com um pronunciamento emitido por seu gabinete, ?esta é uma prova dos perigos de se continuar com a paralisia de nosso aparato de segurança?. Arafat ordenou uma investigação sobre o atentado. De acordo com a agência oficial de notícias palestina Wafa, ele telefonou hoje a Amr, na Jordânia, para saber de seu estado de saúde e enviou guarda-costas para protegê-lo. Ontem, ainda em Ramala, ele pediu calma e insinuou que alguém estava tentando silenciá-lo. ?Se a intenção era me silenciar, quero que todos saibam que eu sempre acreditei nas minhas palavras, que dedico meus esforços para ver meu Estado Palestino tendo Jerusalém como capital?. Oficiais palestinos condenaram o atentado, afirmando que ele traria sérias repercussões. ?Se não pudermos restabelecer a ordem e a lei, este terá sido o maior dano ao povo palestino e sua causa?, disse o ministro Saeb Erekat. Nos últimos dias, Amr aumentou suas críticas contra Arafat e sua reticência em abrir mão do controle das forças de segurança. Ele foi atacado horas depois do encontro entre Korei e o líder palestino, exigindo mais poderes ao gabinete. Para o ministro Qadoura Fares, ?Arafat é o maior responsável pelo fracasso [do governo]. Fracassaram Arafat, o governo e os partidos políticos palestinos?.