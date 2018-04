Parlamento pede ajuda internacional O Parlamento da Somália aprovou ontem um pedido "urgente" de intervenção militar internacional no país para combater insurgentes islâmicos. Conflitos entre as tropas do governo e os rebeldes em Mogadíscio, a capital do país, deixaram 10 mortos desde sexta-feira. Na quinta-feira, o Ministro de Segurança Nacional e alguns de seus assessores morreram num ataque do grupo extremista Al-Shabaab. Ontem, o governo controlava apenas alguns quarteirões da capital.