Parlamento pede renúncia de presidente israelense por suspeita de assédio Em meio ao aprofundamento das denúncias e das investigações de assédio sexual contra o presidente de Israel, Moshe Katsav, vêm à tona pedidos para que ele renuncie - ou pelo menos se licencie do cargo. Entretanto, no seu segundo dia de depoimento, o presidente avisou que não tem planos de deixar o mandato. As investigações concentram-se nas queixas de duas antigas empregadas que disseram ter sido assediadas por Katsav. Uma das mulheres acusou o presidente inclusive de receber dinheiro para conceder perdões, uma das poucas atribuições de seu cargo. O deputado trabalhista Yoram Marciano anunciou que começou a coletar o mínimo de 20 assinaturas necessárias para iniciar um processo de impeachment no Parlamento. "Procurei o presidente há um mês e meio e sugeri a ele que se licenciasse durante as investigações", relatou Marciano à Associated Press. "Uma vez que ele recusa-se a licenciar-se, o que posso fazer como parlamentar é coletar assinaturas de outros deputados e viabilizar o processo de impeachment", prosseguiu. Marciano afirmou que mais de 20 parlamentares já prometeram assinar sua petição, que precisa ser avaliada e aprovada pela comissão de constituição e justiça do Parlamento antes de ir a plenário. Ruhama Abraham, uma deputada do Likud que chefia a comissão, disse que não convocará nenhuma reunião enquanto a investigação policial estiver em andamento. Apesar disso, ela também sugeriu a Katsav que se licencie por algum tempo. Renúncia anterior Ezer Weizman, antecessor de Katsav na presidência de Israel, renunciou em 2000, pouco antes da conclusão de seu mandato, depois da procuradoria-geral ter considerado que ele agiu inadequadamente ao aceitar mais de US$ 300 mil em presentes de um milionário francês. Weizman não chegou a ser indiciado, mas o incidente manchou a imagem da presidência, vista em Israel como um símbolo do país e que deveria estar acima de escândalos. A atual investigação fere ainda mais a imagem presidencial. "O presidente não deve ser apenas livre dos pecados, ele precisa estar acima de qualquer suspeita", comentou o jurista Zeev Segal em coluna publicada nesta quinta-feira pelo jornal Haaretz.