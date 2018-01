Parlamento provisório do Iraque será escolhido amanhã A Conferência Nacional iraquiana, que reúne mais de 1.000 lideranças políticas, religiosas e regionais, teve sua duração ampliada em mais um dia, por conta da disputa sobre como deverão ser eleitos os membros do Conselho Nacional, um parlamento provisório que deverá supervisionar a atuação do governo até as eleições de 2005. Originalmente, os delegados iriam definir uma chapa de 81 candidatos ao Conselho. No entanto, alguns grupos minoritário queixaram-se de não terem tido voz ativa na formação da chapa. Assim, diversas chapas irão concorrer entre si na quarta-feira, com as duas mais votadas disputando um segundo turno. ?O mais importante aqui é haver equilíbrio, e há equilíbrio neste estágio crítico em que nos encontramos?, disse o presidente da Conferência, Fuad Masoum. As 19 vagas restantes do Conselho, que terá 100 cadeiras, serão preenchidas pelos membros do antigo Conselho de Governo, extinto em julho, e que não participam do governo provisório.