Parlamento reduz poder de presidente

A Câmara Baixa do Parlamento paquistanês aprovou ontem por unanimidade uma emenda constitucional que retira do presidente os poderes herdados do antigo líder militar do país, Pervez Musharraf. A manobra representa um passo crucial para adotar uma demanda exigida há tempos pela oposição. Antes de ser aplicado, o projeto ainda precisa ser aprovado no Senado e assinado pelo presidente Asif Ali Zardari. Sua aprovação ajudaria a acalmar as tensões políticas no país.