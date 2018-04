Parlamento russo aprova pacto de armas O Parlamento da Rússia ratificou ontem o Tratado Estratégico de Redução de Armas (Start, na sigla em inglês) com os EUA. O acordo, que prevê a redução dos arsenais nucleares dos dois países, recebeu apoio unânime dos membros do Conselho Federativo da Rússia, como é conhecida a Câmara Alta do Parlamento, após ter sido ratificado pela Duma, a Câmara Baixa, na terça-feira. O Start, que deve entrar em vigor nas próximas semanas, já tinha sido assinado pelos presidentes Barack Obama e Dmitri Medvedev em abril.