Parlamento sérvio da Bósnia escolhe novo premiê

A Bósnia-Herzegovina foi dividida durante a guerra de 1992-1995 em duas regiões étnicas semiautônomas - uma para os sérvios e outra para os croatas e os muçulmanos eslavos. Cada região tem Parlamento e governo próprios, que são ligados em país por um governo central e um Parlamento unificado.

No entanto, as instituições comuns muitas vezes parecem mais fracas que os governos regionais, porque os sérvios bósnios tentam se manter independentes dos cantões croatas e muçulmanos e Dzombic anunciou que seguirá esse objetivo. As informações são da Associated Press.