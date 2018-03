Parlamento sérvio discute ingresso na UE e Kosovo O Parlamento da Sérvia deve rejeitar a independência de Kosovo novamente nesta semana. Parlamentares reunidos a partir de hoje também devem votar um acordo de pré-candidatura para ingresso na União Européia (UE), além de um projeto no setor de energia com a Rússia. O vice-primeiro-ministro sérvio, Bozidar Djelic, pediu aos parlamentares que apóiem os três documentos. Para Djelic, a resolução sobre Kosovo "representa o desejo da Sérvia de ingressar na UE junto com nossa província de Kosovo". O novo documento sérvio rejeita novamente a independência de Kosovo. Também aponta que "a Sérvia usará todas as ferramentas legais, políticas e diplomáticas para manter Kosovo como parte de seu território". Os três documentos devem ser aprovados pelo novo governo pró-União Européia, que tem uma pequena maioria na Casa de 250 cadeiras. Kosovo declarou-se independente da Sérvia em fevereiro e já foi reconhecida por 42 nações, entre elas os Estados Unidos e 20 dos 27 membros da UE. A Sérvia, com forte apoio da Rússia, permanece contrária à independência de Kosovo de Belgrado. Com isso impede que o país ingresse em instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Os deputados também devem ratificar um tratado e auxílio e comércio de pré-candidatura na UE. Também deve passar até o fim da semana um acordo no setor de energia com a gigante russa Gazprom. A intenção do projeto é permitir a construção de um gasoduto no território sérvio e a venda do monopólio sérvio sobre o petróleo.