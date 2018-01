Parlamento sul-coreano aprova impeachment do presidente O parlamento da Coréia do Sul aprovou o impeachment do presidente Roh Moo-hyun, acusando-o de manobras eleitorais ilegais e incompetência. Moo-hyun foi destituído de seus poderes constitucionais em votação inédita, depois de horas de disputas e protestos. O primeiro-ministro Goh Kun vai assumir a presidência enquanto o Tribunal Constitucional decide se irá remover o presidente. O Tribunal tem 180 dias para decidir se Roh terá de renunciar de forma permanente ao cargo. Se isso ocorrer, uma nova eleição irá escolher um novo presidente.