Parlamento turco antecipa eleições gerais O Parlamento turco aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria, a antecipação das eleições gerais em 18 meses para 3 de novembro, apesar da forte objeção do primeiro-ministro Bulent Ecevit, do Partido da Esquerda Democrática. Em uma sessão extraordinária, 449 deputados votaram a favor de uma moção apresentada por partidos nacionalistas. Participaram da votação 514 dos 550 legisladores turcos, pertencentes a nove diferentes partidos. Três representantes se abstiveram. Ecevit, que se encontra doente, havia definido a hipótese de antecipar as eleições como "muito perigosa para a democracia turca", já que as pesquisas indicam uma vitória do Partido Justiça e Progresso, do militante islâmico Recep Erdopgan, e do partido curdo Hadep. Outra razão para a oposição de Ecevit era a dificuldade de aprovar, em plena campanha eleitoral, as reformas pedidas por Bruxelas para fixar uma data do início das negociações de adesão da Turquia à União Européia.