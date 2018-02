Parlamento vota lei sobre casamento gay A Assembleia Nacional francesa deve aprovar hoje, em segundo turno, a lei que regulamenta o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A votação ocorre após meses turbulentos, marcados por incidentes como deputados ameaçando uns aos outros, protestos que resultaram em confrontos com a polícia e atos de violência contra os defensores da medida. Ontem, o presidente do Parlamento, o socialista Claude Bartolone, recebeu uma carta com ameaças a sua "família política", caso a lei seja votada.