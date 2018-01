Parlemento português aprova lei em favor do aborto O Parlamento do Portugal aprovou um projeto de lei nesta quinta-feira, 8, que permite mulheres realizem o aborto até a décima semana de gravidez, depois que o referendo feito no mês passado obteve pouca adesão da população. Atualmente, a o aborto, em países católicos, é apenas permitido até a décima segunda semana de gestação se a mãe tem problemas de saúde. No caso de estupro, é permitido até a décima sexta semana, O único procedimento que não há um prazo limite é quando a mãe sofre risco de vida. No referendo realizado em fevereiro, certa de 60% dos que votaram escolheram que as leis do aborto sejam mais rígidas. As eleições foram canceladas pois poucas pessoas aderiram ao referendo. No entanto, o primeiro-ministro português, Jose Socrates, cujo governo socialista possui a maioria no Parlamento, disse que levaria em frente o projeto de lei. A lei, votada por parlamentares na noite de quinta, prevê três dias de reflexão antes da mulher escolher se quer interromper sua gravidez. A lei agora deve passar por aprovação do presidente nos próximos 20 dias, mas o processo total de implementação da medida pode durar meses.