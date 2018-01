Parmalat USA entra com pedido de concordata A Parmalat USA Corp., subsidiária americana da Parmalat Finanziaria S.p.A., pediu concordata hoje nos Estados Unidos, declarando dívidas de US$ 100 milhões. Duas outras companhias do grupo italiano nos EUA, a Farmland Dairies e a Milk Products of Alabama, também pediram concordata hoje. Os documentos apresentados pelas empresas ao Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York indicam que as três têm ativos de pouco mais de US$ 414 milhões e dívidas de US$ 316,5 milhões. A solicitação para obter a proteção da lei contra os credores, prevista no capítulo 11 da lei de falências americana, seria conseqüência do escândalo que envolve a Parmalat. O grupo, com atividades em 30 países, realizou operações financeiras ilegais e desvios de fundos que produziram um rombo de 14 bilhões nas contas do grupo.