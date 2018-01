Parte da Yukos foi transferida a Jacob Rothschild, diz jornal Cerca de 26% do capital social da petrolífera russa Yukos estão nas mãos do banqueiro inglês Jacob Rothschild por ordem do presidente da empresa, Mikhail Khodorkovski, noticiou hoje o jornal britânico The Sunday Times. Khodorkovski celebrou a transferência ao banqueiro no âmbito de um acordo firmado há vários meses, afirmou o jornal. O acordo previa também que os respectivos direitos de voto destas ações passassem para as mãos de Rothschild, caso Khodorkovski fosse impedido de exercê-los, acrescentou o Sunday Times. Mikhail Khodorkosvki foi detido em Novossibirsk, Sibéria, em 25 de outubro, por suspeitas de fraude e evasão fiscal. Paralelamente, mais da metade dos capitais da gigante petrolífera foram congelados por ordem do Kremlin, informaram fontes oficiais citadas pela agência Itar-Tass. Segundo analistas russos, Khodorkovski - aos 40 anos, o homem mais rico da Rússia - é perseguido por causa da crescente influência de seu grupo e por suas ambições de influência política, aparecendo ao lado da oposição liberal às vésperas das legislativas de dezembro.