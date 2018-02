Parte de aeroporto do Cairo fechará por 4 horas para poupar energia O Aeroporto Internacional do Cairo fechará grande parte de suas pistas de pouso e decolagem por quatro horas por dia, a partir do começo de junho, para economizar energia para o governo egípcio, que está tendo dificuldade para pagar as importações do combustível necessário para as usinas termelétricas, disse o Ministério da Aviação Civil.