Parte do Aeroporto de Gatwick é fechada após ameaça O terminal norte do aeroporto de Gatwick, em Londres, foi esvaziado e fechado após um alerta de segurança. A polícia do Condado de Sussex não forneceu mais detalhes nem informou se o alerta tem a ver com o estado de prontidão adotado nos últimos dias. Algumas rodovias em torno do aeroporto também foram fechadas ao tráfego. Horas antes, dois homens haviam sido detidos no Aeroporto de Heathrow. A capital britânica está em alerta antiterrorismo desde o começo da semana, depois de o governo anunciar a possibilidade de atentados da Al-Qaeda durante o feriado religioso de Eid al-Adha.