Parte do Estado de Nova York continua coberta de neve Vários condados da região central e nordeste do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, continuam cobertos de neve neste domingo. O nível da cobertura de gelo ultrapassou, em algumas localidades, os dois metros de altura. Entre as regiões mais afetadas está o condado de Oswego, onde o vento sopra a uma velocidade de 38 km/h e a neve, que não parou de cair nos últimos sete dias, já chega a 2,4 metros de altura. Os condados próximos a Oswego, como Jefferson e Lewis, também sofrem com o mau tempo. O serviço meteorológico alerta que o tempo continuará ruim nos próximos dias. A tempestade impediu o deslocamento de muitos habitantes de Oswego, muitos dos quais tiveram seus veículos soterrados pela neve.