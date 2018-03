Partidários de Chávez farão passeata para mostrar força Os partidários do presidente venezuelano Hugo Chávez farão passeata amanhã, em Caracas, para medir forças com o movimento oposicionista, que na quinta-feira reuniu dezenas de milhares de pessoas para pedir a antecipação das eleições no país. A "Marcha Bolivariana" (pró-Chávez) terá início às 9h e culminará na Avenida Bolívar. A oposição marcou uma greve geral no dia 21 de outubro para pedir a renúncia de Chávez. Veja galeria de fotos da demonstração anti-Chávez