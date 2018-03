Partidários de Evo protestam em La Paz

Milhares de partidários do presidente boliviano, Evo Morales, protestaram ontem na frente da Embaixada dos EUA em La Paz por causa do asilo supostamente concedido ao ex-ministro da Defesa Carlos Sánchez Berzain. O protesto veio depois de Sánchez ter afirmado a uma emissora de rádio que, na semana passada, um tribunal americano tinha concedido a ele asilo político. O ex-ministro e o ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada são acusados pela morte de 60 pessoas em protestos reprimidos pelo governo em 2003. Assim como o ex-ministro, Sánchez de Lozada fugiu para os EUA no mesmo ano, depois que seu plano para exportar gás por dutos através do Chile levou à sua queda. Uma multidão de indígenas aimará saiu pela manhã da cidade de El Alto para a vizinha La Paz para pedir a extradição dos dois políticos. Durante a marcha de 12 quilômetros, os manifestantes exigiam, aos gritos, o fim da interferência americana na questão. O protesto também teve a participação de integrantes da milícia indígena Ponchos Rojos (Ponchos Vermelhos) e ativistas de direitos humanos. Ao chegar à embaixada, os manifestantes tentaram romper o cordão de segurança, de 200 policiais, usando pedras e paus como armas. Um pneu em chamas também foi lançado contra os militares. A polícia teve de usar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. A embaixada americana não confirmou nem negou se o ex-ministro obteve asilo político, argumentando que a situação de imigração de Sánchez é uma questão pessoal. O embaixador Philip Goldberg disse que os EUA não comentarão o assunto.