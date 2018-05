Partidários de Kadafi dominam cidade líbia Partidários do ex-líder líbio Muamar Kadafi tomaram ontem o controle da cidade de Bani Walid, após confrontos com uma milícia leal ao novo governo que deixaram quatro mortos, disseram testemunhas à agência Reuters. Um morador de Bani Walid, situada cerca de 200 km a sudeste de Trípoli, disse que os dois lados lutaram com artilharia pesada, incluindo armas antitanque de 106 mm, e 20 pessoas ficaram feridas. Kadafi foi morto em outubro, em meio a uma guerra civil que durou sete meses.