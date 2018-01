Partidários de Milosevic protestam em Belgrado Aos gritos de "Traição" e "Vamos nos Insurgir", cerca de 15.000 partidários do ex-presidente iugoslavo e Slobodan Milosevic promoveram um protesto hoje contra sua extradição para ser julgado pelo tribunal de crimes de guerra da ONU. Seguidores do Partido Socialista, de Milosevic e do ultranacionalista Partido Radical concentraram-se na frente do Parlamento, no centro de Belgrado. Foi a maior das três manifestações pró-Milosevic realizadas desde sua extradição na última quinta-feira. "Nossos ancestrais estão envergonhados de vocês. Vocês todos irão para o inferno", lia-se numa faixa na manifestação. Os presentes também exigiram a convocação de novas eleições e gritavam: "Slobo, Vamos Trazer Você de Volta!".