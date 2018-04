Partidários de Obama antecipam mais o voto

Mais democratas do que republicanos votaram antecipadamente até agora nos EUA. A informação tem como base dados dos 3 milhões de americanos que enviaram seus votos pelo correio, conforme permitem as regras de alguns Estados. Esse número indica que os eleitores do Partido Democrata, de Barack Obama, não estão tão apáticos quanto se previa.

Por outro lado, apesar de os democratas estarem à frente em números absolutos, eles perdem em proporção, pois muitos desses Estados têm menos eleitores registrados como republicanos. Dessa forma, a oposição pode argumentar que seus eleitores estão mais envolvidos com a eleição do que os democratas.

Além disso, os números apenas indicam quantos eleitores registrados votaram, e não em quem eles votaram. Em Iowa, que costuma servir de termômetro sobre a tendência eleitoral nos EUA, 175 mil pessoas enviaram seus votos. Dessas, 46% são registradas como democratas e 38% como republicanas. Os democratas também votaram mais na Carolina do Norte em números absolutos. No entanto, não há dados sobre outros Estados.