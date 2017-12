Partidários e oposicionistas se manifestam pela morte A morte de Augusto Pinochet gerou manifestações no país. Partidários e oposicionistas do regime saíram às ruas do Chile após o anúncio da morte do ex-ditador. Partidários de Augusto Pinochet demonstraram comoção na tarde de hoje após o anúncio da morte. Os manifestantes se reuniram do lado de fora do hospital onde Pinochet estava internado e, entre gritos e lágrimas, lamentaram a morte daquele que consideram o salvador do Chile. Os simpatizantes agrediram e lançaram objetos contra a imprensa e pessoas que passavam pelo local, mas a polícia conteve os manifestantes e não houve nenhum ferido. Nas ruas de Santiago, também houve manifestações, mas contrárias ao general. Carros buzinavam em claro sinal de satisfação pela morte daquele que é considerado o ditador mais brutal da história do país. Em áreas da periferia da capital chilena, grupo de pessoas saíram às ruas e, aos gritos contra o regime de Pinochet, comemoravam o anúncio.