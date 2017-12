Partido Baath incita iraquianos a vingar morte de Saddam O Partido Baath, do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein, pediu aos iraquianos que "ataquem sem misericórdia" os norte-americanos que ocupam o Iraque e vinguem a execução do antigo presidente, mas advertiu contra uma guerra civil. "Hoje é seu grande dia. Ataquem sem misericórdia os inimigos do Iraque - os Estados Unidos e o Irã", dizia uma declaração colocada na Internet no sábado pelo partido considerado responsável pela insurgência anti-EUA no Iraque. "Esqueçam suas estruturas organizacionais e tomem a postura de honra que merecem, que é a de vingar Saddam Hussein", dizia a nota, publicada no site www.albasrah.net. A autenticidade da declaração não pôde ser verificada imediatamente. O pedido de vingança foi publicado pouco depois do enforcamento de Saddam no sábado por crimes contra a humanidade, mais de três anos depois da queda de seu regime, causada pela invasão do Iraque liderada por forças dos Estados Unidos. Sua execução no primeiro dia do feriado muçulmano Eid al-Adha ocorreu depois da condenação pelas mortes de 148 xiitas na cidade de Dujail em 1982, após uma tentativa de assassinato. A execução de Saddam dividiu os iraquianos. A maioria xiita que foi oprimida pelo seu regime comemorou sua morte, enquanto os sunitas manifestaram desaprovação e raiva. O governo iraquiano, que é apoiado pelos EUA, responsabiliza os partidários de Saddam pela violência no país. Membros do Partido Baath dizem que seus ataques são contra as forças dos EUA, com o objetivo de dar fim à ocupação, e advertem contra ataques a iraquianos. O Partido Baath controlou o Iraque por mais de 30 anos sob a liderança de Saddam, mas agora foi banido. "Faça de sua reação destrutiva uma escalada da jihad (guerra santa) contra a ocupação e contra o Irã", dizia a nota. "Nossa vingança contra os Estados Unidos e contra o Irã está em derrotar a ocupação e levá-la a maiores perdas", dizia a nota, acrescentando que líderes iranianos, israelenses e norte-americanos foram os primeiros a comemorar a execução de Saddam. Saddam travou uma guerra de oito anos contra o Irã nos anos 1980. Seu Partido Baath responsabiliza líderes clericais xiitas e os EUA pela violência sectária que assola o Iraque.