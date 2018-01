Partido Colorado mantém hegemonia no Paraguai O candidato Nicanor Duarte era apontado como o vitorioso nas eleições presidenciais de hoje no Paraguai, prolongando uma hegemonia de 56 anos no poder de seu Partido Colorado, segundo pesquisas de boca-de-urna. Duarte será eleito o novo presidente do Paraguai com 40,5% dos votos, de acordo com sondagem da empresa First Análises e Estudos. Em segundo lugar, estaria o candidato independente Pedro Fadul, com 24,6% dos votos e em terceiro, o liberal Julio César Franco, com 20,9%, indicou a pesquisa realizada com 14 mil pessoas em 15 dos 17 departamentos (Estados) do Paraguai, com uma margem de erro de 1,7%. Duarte proclamou-se vencedor das eleições gerais depois de saber de sua ampla vantagem segundo as pesquisas de boca-de-urna. "Neste dia se cumpre não só o sonho de Nicanor, mas de todo os setores de meu país", disse Duarte. Em tom conciliador e visivelmente emocionado, Duarte disse que instaurará "uma verdadeira democracia com justiça social" no país. Ele também pediu desculpas a César Franco, conhecido como Yoyito, com quem travou uma dura disputa verbal na fase final da campanha eleitoral. Cinco meios de comunicação serão multados por supostamente transgredir as normas eleitorais ao divulgar resultados de boca-de-urna antes do horário permitido, anunciou o fiscal Guillermo Silich. As multas podem chegar a 18 milhões de guaranis (cerca de US$ 2.500), informou o Canal 13, um dos meios afetados. Os outros são as emissoras de rádio Ñanduti, 1º de Março e Montecarlo 970, além do jornal ABC. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alberto Ramírez, a votação ocorreu em "completa normalidade". Os colégios eleitorais fecharam em todo o país às 16 horas locais (17 horas de Brasília) e hoje mesmo deveria ser anunciado o nome do vencedor, já que no Paraguai não existe o segundo turno. Estima-se que mais 70% dos 2,4 milhões de eleitores foram às urnas para escolher, além do quinto presidente do país desde a instauração da democracia em 1989, um vice-presidente, 45 senadores, 80 deputados, 17 governadores departamentais e 191 membros das juntas legislativas regionais, para um mandato de cinco anos, a partir de 15 de agosto. O futuro presidente paraguaio deverá enfrentar uma economia em ruínas e um clima político agitado pelas contínuas denúncias de corrupção, que marcaram os últimos quatro anos do governo de Luis González Macchi. Macchi, na qualidade de presidente do Senado, assumiu a chefia de Estado em março de 1999, após a renúncia do presidente Raúl Cubas, provocada pela onda de protestos e acusações contra ele por causa do assassinato do vice-presidente Luis María Argaña. Duarte, que entrou na vida política após a queda do ditador Alfredo Stroessner em 1989, é apontado por analistas como uma figura modernizadora que poderia renovar o Partido Colorado, desprestigiado pelas denúncias de corrupção e por uma dura luta interna entre seus dirigentes. Os principais candidatos aproveitaram para votar nas primeira horas do dia e também para pedir a participação dos eleitores. Os dois principais candidatos opositores também exortaram os paraguaios a votarem para mudar o país. Fadul, do Movimento Pátria Querida, afirmou após depositar seu voto que "não é suficiente reclamar que o país está mal, mas deve-se votar contra o continuísmo que significa o (governista) Partido Colorado. César Franco, do Partido Liberal Radical Autêntico, pediu aos eleitores que votassem em "um governo que sirva ao povo e não que se sirva dele".